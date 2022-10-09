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Kartal'da ağaca çarpan otomobil pert oldu, sürücüsü ölümden döndü

Kartal'da ağaca çarpan otomobil pert oldu, sürücüsü ölümden döndü
Kartal'da ağaca çarpan otomobil pert oldu, sürücüsü ölümden döndü

Kartal Sahil Yolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobil parçalanırken otomobil sürücüsü şans eseri kazayı hafif şekilde atlattı.

Kartal’da ağaca çarpan otomobil pert oldu, sürücüsü ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, Kartal Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı üzeri Kadıköy istikametinde saat10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerlemekte olan Furkan Ballıkaya'nın kullandığı Honda marka 34 DFK 646 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçti. Otomobil parçalanırken sürücü Furkan Ballıkaya, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Ballıkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yolda önlem alırken yapılan incelemenin ardından kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Cüneyt Sevindik
 

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