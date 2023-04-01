Kartal'da Amir ve Cenk sınırda

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabaka öncesi siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Amir ve Cenk, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak. Bu sezon takımın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı bulan ve çıktığı 24 Süper Lig müsabakasında takımına 10 gol, 2 asistlik katkıda bulunan Cenk Tosun, toplam bin 315 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcü bu süreçte oynanan Trabzonspor, Adana Demirspor ve Giresunspor müsabakalarında sarı kart görmüştü. Devre arasında Konyaspor'dan transfer edilen Amir Hadziahmetovic ise yeşil-beyazlı forma ile İstanbulspor ve Adana Demirspor'a karşı Beşiktaş forması ile de Medipol Başakşehir müsabakasında sarı kart görmüştü.

Yunus Kılıç

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