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Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İstanbul Kartal'da 7 katlı bir apartmanın 5’inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın çıkan evde ve üst katlarda mahsur kalan 3 kişi dumandan etkilendi. Mahsur kaldığı binadan itfaiye tarafından indirilen kadın yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kartal’da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Tıkla İzle

Karlıktepe Mahallesi Batı Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde bulunan bir kadın ile üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle alınarak ambulansa sevk edildi. Merdivenle kurtarılan kadın binadan aşağı indirildikten sonra yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Dumandan etkilenen üç kişinin tedavisi ambulanslarda yapıldı. Yangın çıkan evde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik aksamından kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangın hakkında konuşan Enver Dünik, “Apartmanda yangın çıktı. Kadını bir türlü evden çıkartamadım. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldi yangını kontrol altına aldı” dedi.

Cem Güney Kılıç - Halit Arslan

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