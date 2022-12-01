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Kartal'da beton mikseri dehşeti kamerada

Kartal'da beton mikseri dehşeti kamerada
Kartal'da beton mikseri dehşeti kamerada

Kartal'da hatlı minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Camları tuzla buz olan ve kapısı sökülen minibüs içerisinde yolculuk eden 3 kişi hafif yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan geçtiği esnada kazayı gören bir vatandaş ise sürücülere ‘yazıklar olsun’ diyerek tepki gösterdi.

Kartal’da beton mikseri dehşeti kamerada - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre, Emre Yılmaz kontrolündeki 34 M 4392 plakalı hatlı minibüs, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden çıkan Murat Cebeci hakimiyetindeki 34 GH 3285 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. İçerisi yolcu dolu minibüsün camları çarpışmanın etkisiyle patladı. Olay sonrası yolcular panikle minibüsü boşalttı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan

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