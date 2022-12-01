Kartal'da beton mikseri dehşeti kamerada

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre, Emre Yılmaz kontrolündeki 34 M 4392 plakalı hatlı minibüs, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden çıkan Murat Cebeci hakimiyetindeki 34 GH 3285 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. İçerisi yolcu dolu minibüsün camları çarpışmanın etkisiyle patladı. Olay sonrası yolcular panikle minibüsü boşalttı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan

İLGİLİ HABER Ağrı’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İLGİLİ HABER Ankara'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

İLGİLİ HABER Bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.