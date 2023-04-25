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Kartal'da bottan denize düşen üç kişiden biri kayıp

Kartal'da bottan denize düşen üç kişiden biri kayıp
Kartal'da bottan denize düşen üç kişiden biri kayıp

Kartal Sahili’nde seyir halindeki bottan denize düşen 3 kişiden biri kayıp. Sahil Güvenlik ekipleri karadan ve havadan arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kartal’da bottan denize düşen üç kişiden biri kayıp - Tıkla İzle

Olay, Kartal açıklarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, denizde seyir halinde olan motorlu botun kontrolden çıkması üzerine 3 kişi denize düştü. Bot ise su üzerindeki seyrinin ardından kıyıya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen iki kişiden biri kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şükrü Abanoz

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