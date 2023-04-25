Kartal'da bottan denize düşen üç kişiden biri kayıp

Olay, Kartal açıklarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, denizde seyir halinde olan motorlu botun kontrolden çıkması üzerine 3 kişi denize düştü. Bot ise su üzerindeki seyrinin ardından kıyıya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen iki kişiden biri kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şükrü Abanoz

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