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Kartal'da cami içerisinde kablo hırsızlığı kamerada

Kartal'da cami içerisinde kablo hırsızlığı kamerada
Kartal'da cami içerisinde kablo hırsızlığı kamerada

Kartal’da bir camiye giren şahıs, burada namaz kılar gibi yaparak hırsızlık yapmak için fırsat kolladı. Kendisini kimsenin fark etmediğini düşünen şahıs camide bulunan elektrikli süpürgenin kablosunu keserek çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Kartal'da bulunan bir camide yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs elinde poşetlerle camiye girdi. Ardından caminin içini kolaçan eden şahıs, planını devreye sokmak üzere fırsat kolladı. Şahıs dikkat çekmemek için namaz kılarmış gibi yaparak bir süre vakit geçirdi. Ardından şahıs, arka cebinden çıkardığı kesici aletle duvarın dibinde duran elektrikli süpürgenin kablosunu kesti. Kestiği kabloyu poşetine saklayan şahıs camiden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, her yerde o hırsızlık zanlısını arıyor. 

Öte yandan camide yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs dikkat çekmemek için namaz kılar gibi yapıyor. Ardından elektrikli süpürgenin kablosunu keserek çalıyor ve camiden çıkıyor.  

Halit Arslan
 

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