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Kartal'da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anları kamerada

Kartal'da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anları kamerada
Kartal'da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anları kamerada

Kartal’da çöken binanın enkazından 5 saat sonra Ali Alemdar, yaralı halde kurtarılmıştı. Yaşlı adamın kurtarılma anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Kartal’da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anları kamerada - Tıkla İzle

Kartal'da 6 Şubat tarihinde 8 katlı binanın çökmesinden 5 saat sonra Ali Alemdar enkaz altından yaralı halde kurtarılmıştı.75 yaşındaki Ali Alemdar'ın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde enkaz altında çalışma yapılıyor, yaşlı adam kurtarılıyor ve sorular sorularak enkaz altındaki diğer insanlar hakkında bilgi alınıyor. Görüntülerde ayrıca yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerine “Evde başkaları da vardı. Ben uyuyordum. Çocuk da vardı hepimiz 4 kişiydik. Ondan sonra bir patlama oldu” dediği görülüyor.  

Halit Arslan
 

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