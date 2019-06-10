Kartal'da dakikalar içerisinde lastik dükkanını boşaltan hırsızlar kamerada

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sabahın erkan saatlerin bir lastikçi dükkanının önüne minibüs ile gelen hırsızlar planlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri tel kesme makası ile dükkan kapısının kilitlerini kesti. Dükkandan içeri giren hırsızlar burada bulunan lastikleri minibüse hızlıca yüklemeye başladılar.

Dakikalar içerisinde onlarca lastiği minibüse yükleyen hırsızlar ardından olay yerinden uzaklaştılar. Hırsızlık olayı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken ekipler hırsızlık zanlılarını her yerde arıyor.

Halit Arslan