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Kartal'da dakikalar içerisinde lastik dükkanını boşaltan hırsızlar kamerada

Kartal'da dakikalar içerisinde lastik dükkanını boşaltan hırsızlar kamerada
Kartal'da dakikalar içerisinde lastik dükkanını boşaltan hırsızlar kamerada

Kartal’da bir lastikçi dükkanının önüne minibüsle gelen hırsızlar, dükkan kapısının kilitlerini tel kesme makaslarıyla kesti. Ardından dükkana giren hırsızlar onlarca lastiği dakikalar içerisinde alarak minibüse yüklediler. Dakikalar içerisinde yaşanan hırsızlık dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kartal’da dakikalar içerisinde lastik dükkanını boşaltan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sabahın erkan saatlerin bir lastikçi dükkanının önüne minibüs ile gelen hırsızlar planlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri tel kesme makası ile dükkan kapısının kilitlerini kesti. Dükkandan içeri giren hırsızlar burada bulunan lastikleri minibüse hızlıca yüklemeye başladılar.

Dakikalar içerisinde onlarca lastiği minibüse yükleyen hırsızlar ardından olay yerinden uzaklaştılar. Hırsızlık olayı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken ekipler hırsızlık zanlılarını her yerde arıyor.  

Halit Arslan

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