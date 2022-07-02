Kartal'da denetiminde ilginç görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İstanbul genelinde abartı egzoz ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirdi. Kartal'da gerçekleştirilen denetimde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduğu araçlarda alkollü çıkan kişilerin ehliyetine el koyulurken, 1.24 promil alkollü çıkan bir kişi basın mensuplarına tehditler savurdu. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı denetimde, denetime takılan araçlarda bulunan kişiler, arkadaşlarının ceza yemesini videoya çekti. Denetime takılan bir kişi ise ceza yediği sırada ehliyetini alarak kaçmak istedi, polis yakaladı.

1.24 promil alkollü ve ehliyetsiz çıktı, basın mensuplarına hakaret etti

Gerçekleştirilen denetimde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir sürücü yakalandı. Yakalanan sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti. Denetimi görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden kişi, “ben sana ne küfürler edeceğim” şeklinde hakaretler savurdu. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkollü çıktı, ceza yememek için ehliyetini alıp kaçmaya çalıştı

Denetimde alkollü olduğu belirlenen bir kişi ise ceza yediği sırada, polis ekiplerinin önünde bulunan ehliyetini alıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan kişiyi kolundan tutarak yakaladı. Ehliyetini alıp kaçmaya çalışan kişiye cezai işlem uygulandı.

Sürücüler denetime girdi arkadaşları video çekti

Gerçekleştirilen denetimde, polis ekiplerinin durduğu araçlarda bazı kişiler denetime takılan sürücü arkadaşlarını telefonları ile video çekerek kayda aldı.

Emre Sertdemir

