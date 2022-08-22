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Kartal'da denizde bulunan bombayı SAS timleri etkisiz hale getirdi

Kartal'da denizde bulunan bombayı SAS timleri etkisiz hale getirdi
Kartal'da denizde bulunan bombayı SAS timleri etkisiz hale getirdi

Kartal Sahili'ne yüzmeye gelen vatandaşlar dün kıyıdan 3 metre uzaklıkta, suyun altında el bombası olduğunu fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, SAS timleri ise bombayı etkisiz hale getirdi.

Kartal'da denizde bulunan bombayı SAS timleri etkisiz hale getirdi - Tıkla İzle

Olay, dün Kartal Sahili'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu anlayan çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi, kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi. Bombayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse sabah saatlerinde SAS timleri de adrese sevk edildi. Adrese gelen SAS timleri bombanın bulunduğu alana dalış yaparak bombayı kıyıya çıkardı. Yürütülen çalışmalar sonrası el bombası etkisiz hale getirildi. Kıyıya çıkarılan el bombası incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu

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