Kartal'da düğün konvoyunda akılalmaz görüntü

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal'da bir düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi. Düğün arabasının arkasında konvoy oluşturan otomobillerin camlarından çıkan kadınlı, erkekli grup vücutlarının yarısına kadar camdan sarkması görenleri şok etti. Sür'atli bir şeklide Kartal Köprüsü üzerinde ilerleyen konvoyda camdan çıkarak tehlikeli yolculuk yapan konvoydakiler, zaman zaman trafiği de tehlikeye soktu. Araçtan sarkanların bir yere tutunmadan konvoyu cep telefonuna aldığı anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



Aykut Zor - Metin Başar



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