Kartal'da düzenlenen uluslararası futbol turnuvası sona erdi

Kartal Belediyesi Atalar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'den ve Bulgaristan'dan katılan 12 yaş altı futbol takımları yarıştı.

Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvanın yarı final ve final maçları 3 Kasım Perşembe günü tamamlandı. Finalde rakibi PFC Spartak Varna'yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla yenen Beşiktaş JK şampiyon oldu. Şampiyon takımın genç oyuncuları kupalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nasır Süleymanoğlu'nun elinden aldı.

“Bu turnuvalar geleneksel hale gelecek”

Kupa seremonisi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Katılan altı takımımızın tüm sporcularını ayrı ayrı kutluyorum. Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in size selamlarını getirdim. Organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Birinci olan Beşiktaş'ı ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonra geleneksel hale gelecek olan buna benzer turnuvalarımızda tekrar birlikte olmayı diliyorum” dedi

Sevgi Canpolat

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