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Kartal'da emniyet personeli için yeni araçlar koyun kesimi ve dualar eşliğinde alındı

Kartal'da emniyet personeli için yeni araçlar koyun kesimi ve dualar eşliğinde alındı
Kartal'da emniyet personeli için yeni araçlar koyun kesimi ve dualar eşliğinde alındı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü için alınan 14 otomobil ve 3 motosiklet dualar eşliğinde koyun kesilerek teslim alındı. Teslim törenine Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da katılım sağladı.

Kartal’da emniyet personeli için yeni araçlar koyun kesimi ve dualar eşliğinde alındı - Tıkla İzle

Kartal Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği tarafından Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kullanılabilmesi için 14 otomobil ve 3 motosiklet tahsis edildi. Yeni araçlar için düzenlenen teslim törenine Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve emniyet personeli katılım sağladı. Törende dualar eşliğinde koyun kesimi gerçekleştirildi. Tören sonrası Kaymakam Demir, ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Dallı, teslim alınan araçları inceledi.

“Polisimiz bu araçları daha iyi çalışabilmek için kullanacak”

Törende konuşan Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, “Kartalımıza en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışan polisimiz bu araçları daha iyi çalışabilmek için kullanacak. Bu vesileyle 14 araç ve 3 motosikletimizi hizmete alıyoruz. Son 2 sene içerisinde toplam 50 aracımızı Kartalımızın hizmetine sunduk” dedi

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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