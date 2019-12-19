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Kartal'da eşini bıçaklayan cani kocanın bıçak satın aldığı anlar güvenlik kamerasında

Kartal'da eşini bıçaklayan cani kocanın bıçak satın aldığı anlar güvenlik kamerasında
Kartal'da eşini bıçaklayan cani kocanın bıçak satın aldığı anlar güvenlik kamerasında

Sivas’ta eşinden kaçarak Kartal’daki dedesinin evine yerleşen ve boşanma aşamasında olan Süheyla K. (20) eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Cani koca M. K.’nın olaydan önce bir dükkandan bıçak satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’da eşini bıçaklayan cani kocanın bıçak satın aldığı anlar güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

İddiaya göre Sivas'ta yaşayan 20 yaşındaki Süheyla K. eşinin şiddetinden kaçıp Kartal'daki dedesinin evine yerleşti.

Boşanma aşamasında olan eşi M. K.(26) da genç kadının peşinden geldi. Yakacık Çarşı Mahallesinde yaşanan olayda, cani koca M. K. eşi Süheyla K.'yı defalarca bıçakladı.

Eşi tarafından 20'den fazla bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesi devam ederken, cani koca Pendik'te polis tarafından yakalandı.

Öte yandan cani kocanın olaydan öncesinde bir markete girip, olayda kullandığı bıçağı satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs dükkana giriyor ve bıçağı alıyor ardından çıkıyor.

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