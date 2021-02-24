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Kartal'da evinden çıkan kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

Kartal'da evinden çıkan kişiye sokak ortasında silahlı saldırı
Kartal'da evinden çıkan kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

Kartal’da evinden çıkıp ortağının aracına binmek üzere olan bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartal’da evinden çıkan kişiye sokak ortasında silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi Mülayim Sokakta meydana geldi. Niyazi Kocabey isimli bir kişi, ortağı Furkan Özyazıcı'nın otomobiline binmek üzere evinden çıktı. Kocabey, otomobile binmek üzere olduğu sırada bir kişi koşarak yanlarına geldi. Şahıs, silah ile Kocabey'e sokak ortasında art arda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Kocabey, bacağına ve ayağına isabet eden iki kurşun ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Silahlı saldırgan ise koşarak hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kocabey, ambulans ile Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilinde ortağını beklediği sırada silahlı saldırıya tanık olan Furkan Özyazıcı, “Arabayla buraya geldik. Niyazi bey arabaya biniyordu. Kapıyı açarken 2-3 el silah sesi geldi. Sonra arkadaş kaçtı. Diz kapağının altına geldi. Şimdi telefonla aradı beni, iyiymiş” dedi.

Halit Arslan - Cem Güney Kılıç
 

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