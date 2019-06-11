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Kartal'da fabrika yangını

Kartal'da fabrika yangını
Kartal'da fabrika yangını

Kartal’da bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Kartal’da fabrika yangını - Tıkla İzle

Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının hemen ardından yeni mesaiye başlayan işçiler, fabrikadan tahliye edildi.

Yangına ise Kartal itfaiyesi ile Pendik itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Alevler fabrikanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürülürken, fabrika işçileri de söndürme çalışmalarını izledi. İşçiler, “Biz yeni mesaiye başlamıştık. Havalandırmadan bir ses geldi. Ondan sonra da yangın çıktı. Ama önemli bir şey yok” dedi. Yangın sırasında küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.  

Mustafa Esen

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