Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında

Kartal'da 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hemşire Ömür Erez'in katil zanlısı Rahmi U., Bağcılar'da yakalanmasının ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Rahmi U. ile birlikte ona yardım ettiği öğrenilen Musa T. de gözaltına alındı.

“200 bin TL borcu vardı, tartıştık”

Katil zanlısı Rahmi U. ilk ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce internet üzerinden tanıştığını, 1 yıl önce de ayrıldıklarını söyledi. Zanlı ifadesinin devamında, Erez'e 200 bin TL borç verdiğini, bu sebeple tartıştıklarını iddia etti. Zanlının arkadaşı Musa T. ile Konya'dan bir araç kiraladıkları ve olay yerine bu araçla geldikleri öğrenildi.

"Kafede otururken yakalandı"

Öte yandan, zanlı Rahmi U.'nun polis tarafından yakalandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kafede oturan Rahmi U. ve arkadaşı Musa T.'nin gözaltına alındığı görüldü. Rahmi U. emniyete girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş

Kartal'da hemşirenin başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaydan önce maktulün bir tanığı arayarak, "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği ortaya çıktı.

Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'in (34) Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, maktul Ömür Erez'in Kartal 10. no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili 2019 ve 2020 yıllarında ‘kasten yaralama' ve ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçlarından şikâyet müracaatının olduğu, ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığı belirlendi.

Şüphelinin olay saatinde maktulün işyerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

‘Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar'

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya'da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya'dan İstanbul'a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.'yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüpheli Rahmi Uygun'un aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalandığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 1 adet tabancanın da ele geçirildiği belirtildi. Şüphelinin ilk beyanında, "Olayı maktulün kendisinden sürekli para istediğini, toplamda kendisine 200 bin TL borç para verdiğini, borcunu istediğinde ise kendisine ödeme yapmadığı ve kendisini rencide edici şekilde davrandığından dolayı olayı gerçekleştirdiğini" beyan ettiği, şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Başsavcılık'tan hemşirenin öldürülmesine ilişkin açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Ömür Erez'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla tüm araştırmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'in(34) Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “20 Ocak 2022 günü saat 14.10 sıralarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi 10 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ö.E'nin şüpheli R.U tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.

Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Gamze Erdemir