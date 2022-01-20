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Kartal'da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada

Kartal'da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
Kartal'da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada

Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen Rahmi Uygun, burada hemşire olarak görev yapan Ömür Erez’i silahla vurarak öldürdü. Şahsın olayın sonrasında koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal’da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Kartal'da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, iddiaya göre, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Rahmi Uygun Bağcılar'da polis tarafından yakalandı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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