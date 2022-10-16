Kartal'da İHA muhabirine ödül

Kartal'da düzenlenen imza günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar Atalar Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene yoğun ilgi gösterdi. Programda İHA muhabiri Halit Arslan da yaptığı haberlerle bölgeye değer kattığı için ödüle layık görüldü. Arslan, ödülünü Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve GAMER Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar'ın elinden aldı. Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş'ün bölge için yazdığı ‘Muhtarın Not Defteri'inden adlı kitabı da ödüle layık görüldü. Etkinlikler çerçevesinde bölgedeki çocuklara da çekilişle tablet hediye edildi. Program ödül töreninin ardından son buldu.

GAMER Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar, ”Kitap yazabilmek, duygu ve düşünceleri kitaba aktarabilmek çok önemli ve bir muhtar olarak muhtarın not defterinden kitap çıkarttığı için değerli muhtarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Biz de içişleri bakanımızın önsözü ile bu sene içinde Türkiye'de muhtarlık diye bir kitap çıkarttık. Muhtarımla kitabın aynı yıl çıkmış olması bir değiş tokuşa da geldim ben aslında. Bizim kitabımızı muhtarımıza takdim edeceğiz, o bize kitabını takdim edecek. Ben başarılı çalışmalarının hayırlı çalışmalar ile devam etmesini diliyorum. Bartın'da şehit olan madencilerimize rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Halit Arslan, ”Bölgeye değer katanlarda muhtarımız Erhan Gümüş'ün elinden ve Atalar Mahallesi halkının elinden böyle bir ödülü almak gerçekten gurur verici. Her konuda vatandaşın yanında olduğumuzu ve her konuda insanlarla iç içe olup insanların elinden bu denli güzel bir ödüle layık görümekte bizi ayrıca mutlu ediyor. Atalar Mahallesi muhtarına ve halkına bize bu ödülü layık gördükleri için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgede gerçekten güzel bir şekilde çalışıp, güzel haberler yapmak kurumumuz adına gurur verici diyorum ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Halit Arslan



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