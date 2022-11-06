Kartal'da iki yaşlı adam otobüste yumruk yumruğa birbirine girdi

Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Uğur Mumcu'da seyir halindeki otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı iki adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hararetlenen tartışmada şahıslar birbirlerine yumruk savurdu. Aldığı darbe sonucu yere düşen yaşlı adamlardan birinin, elinde taşıdığı meyve dolu poşet yere savruldu.

Diğer yolcular müdahale etmedi,

Öte yandan, otobüste bulunan diğer yolcuların yaşananlara müdahale etmemesi dikkat çekti. Yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elyesa Karatepe

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