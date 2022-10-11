Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kartal D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. hakimiyetindeki 34 YU 063 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından E.K. idaresindeki 34 FPE 426 plakalı Ford marka araca çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

D-100'de uzun araç kuyruğu

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç

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