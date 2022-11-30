Kartal'da kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahfuz Erdoğmuş kontrolündeki 34 BUJ 58 plakalı meyve yüklü kamyonet cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada Seddülbahir Caddesi üzerinden gelen 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı kontrolündeki Mercedes marka servis minibüsüyle kesişim noktasında çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Abdul Samet Kaya - Halit Arslan



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