Kartal'da kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi

Kartal'da yaşayan Hasan Şengün, yaklaşık 3 yıl önce bin 650 TL'ye ev sahibi ile kirayı elden vereceğine dair kira sözleşmesi imzalayarak evi tuttu. İddiaya göre her ay düzenli olarak kiralarını ev sahibine elden ödeyen Şengün, ay sonunda ev sahibinin, “Oğlum 8 bin TL'ye kiraya oturuyor, siz de 8 bin TL kira ödeyin” demesiyle hayatının şokunu yaşadı. Şengün, bu fahiş zammı karşılayamayacağını ve kiranın 4 bin TL olmasını istese de ev sahibi kabul etmeyerek, kiracılarını 3 yıl kira ödemediğini iddia ederek hacze verdi. Eve gelen haciz kağıdıyla şoke olan kiracılar, hukuk mücadelesi başlattı.

“Biz kirayı 3 yıllık elden ödediğimiz halde bizi ödememiş gösterip hacze verdi”

Kiracı Hasan Şengün, “2018 yılında bu daireye taşındık. Bu daire sahibi H.S. bize, '3 odalı evim var. Siz iyi bir insansınız. Gelin benim evimde kalın' dedi. Biz de bin 650 lirayla evi tuttuk, kontrat yaptık. 'Kiramı elden vereceksiniz' dedi. Kontrata da elden olarak yazdı. 3 sene evinde oturduk. Her sene kira artışını yaptık. 2 bin lira kira veriyordum. Sonra 3 ay sonra ‘Çocuğum gelecek' dedi. Bizi evden çıkarmaya çalıştı. Biz de ‘Kiramızı arttıralım' dedik. 2 bin lira olan kirayı 4 bin lira yapalım dedik. Ev sahibi de 'Benim için fark etmez, bir oğluma sorayım' dedi. Oğluna sordu. 'Oğlum 4'ü de kabul etmiyor' dedi. 'Çıkmanızı istiyor. Oğlum dışarda 8 bin lira kira veriyor, siz 4 bin liraya oturamazsınız' dediler. Biz de 4'ten yukarı veremeyeceğimizi söyledik. Biz kirayı 3 yıllık elden ödediğimiz halde bizi ödememiş gösterip hacze verdiği için yüklü bir miktar çıkıyor buradan. Biz bu bunun altından nasıl kalkabiliriz, buna nasıl katlanabiliriz? Biz kira paramızı ödedik. Bizden elden aldı. Her ayın 15'inde biz elden verdik. Üst katımızda oturuyor. Herhangi bir kavgamız, dövüşümüz olmadı. Çok samimi bir ortamdaydık. Ama 2 ayda bu kiraların artışı yükseldikçe bizi sıkıştırmaya başladılar. Mahkemeye verip haciz açmışlar. Bizi de bu vergi kaçakçılığına alet etmiş oluyor. Bundan mağduruz” diye konuştu.

“Ev sahibi 'Kiranın 4 katını vermezsen çık git' diyemez”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Enflasyonla birlikte ev sahiplerinin taleplerini abarttıklarını görüyoruz. Çünkü 2 bin lira kirayla oturan kiracıdan yüzde 400 farkla 8 bin lira talep ediliyor. Ve deniliyor ki 'Sen bu kirayı vermezsen çık git.' Böyle bir şey yok. Yasa kiracıları koruyor ve özellikle 2022 yılı haziran ayında çıkartılan bir geçici kanun ile kiralar yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Ev sahiplerinin kiracılara haksız takip yapmaları halinde kiracılar tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün zarfında o dosyaya itiraz etmeliler. Elden ödemedi diye iddia eden ev sahibi altlı üstlü oturuyor kiracıyla ve 3 yıl boyunca kirayı elden aldığı halde hiç nedense dava etmiyor, mahkemeye gitmiyor. Böyle bir şey hayatın olağan akışına uygun değil. Ev sahiplerini uyarmak isterim. Aylık 800 liranın üzerinde kira geliri olan ev sahipleri, 2022 yılı için şayet gayrimenkul sermaye icraatı beyannamesi vermiyorlarsa ve geçmiş 5 yıla dönüp de vermedilerse vergi kaçırıyor durumuna düşer, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Yani kiracıyı 'Sen kirayı elden verdiğini kanıtlayamazsın, ben bir şekilde bunları senden alırım' diye zorlamak ev sahibinin de akıbetini hayırlı yapmaz. Çünkü vergi kaçakçısı muamelesi görür ve ciddi cezalarla da karşı karşıya kalabilir. Ev sahibi 'Kiranın 4 katını vermezsen çık git' diyemez. Bunu diyen ev sahibi tahliye davası da açsa haklı görülmez” diye konuştu.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat - Cüneyt Sevindik

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