İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kartal'da kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı

Kartal'da kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı
Kartal'da kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı

Kartal D-100 karayolu yan yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü, yol üzerinde bulunan bir iş yeri ve banka ATM’lerine çarparak durabildi. Kazada taksi şoförü hafif yaralanırken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kartal'da kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Kartal D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TET 53 plakalı Hyundai marka taksi şoförü yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol üzerindeki ATM'lere ardından bir iş yerine çarparak durabildi. Taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, çarptığı iş yerinde ve ATM'lerde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sabah saatlerinde ATM'lere işlem yapmaya gelen vatandaşlar ise olay yerini görünce şaşkınlığa uğradı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

İLGİLİ HABER
Çanakkalede minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı Çanakkale’de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
İLGİLİ HABER
Önce tıra, sonra karayolları ekibinin aracına çarptı: 4 yaralı Önce tıra, sonra karayolları ekibinin aracına çarptı: 4 yaralı
İLGİLİ HABER
2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.