Kartal'da kontrolden çıkan taksi ATM'lere ve iş yerine daldı

Kaza, gece saatlerinde Kartal D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TET 53 plakalı Hyundai marka taksi şoförü yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol üzerindeki ATM'lere ardından bir iş yerine çarparak durabildi. Taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, çarptığı iş yerinde ve ATM'lerde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sabah saatlerinde ATM'lere işlem yapmaya gelen vatandaşlar ise olay yerini görünce şaşkınlığa uğradı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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