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Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı

Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı
Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı

Kartal’da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, kumar oynayan 4 şahıs hakkında toplamda 7 bin 276 lira cezai işlem uyguladı.

Kartal’da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı - Tıkla İzle

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal Kordonboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, 1 Mayıs 2022 tarihinde, dernek olarak faaliyet yürüten iş yerine, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, içerde bulunan 7 şahıs kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yuvarlak masa etrafında 4 şahsın oturduğu ve kumar oynadıkları, masa üzerinde para yerine geçen pulların ve oyun taşları ile oyun ıstakalarının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 4 şahıs hakkında kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 7 bin 276 lira cezai işlem uygulandı. İşyeri sorumlusu olan şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca dernek statüsünde olmasına rağmen lokal olarak faaliyet yürüttüğü ve kumar oynatıldığı tespit edilen işyeri, ilgili mevzuat gereği mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Cem Güney Kılıç
 

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