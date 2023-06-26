Kartal'da Kurban Bayramı öncesi camii ve cemevleri dezenfekte edildi

İbadethanelerde düzenli olarak temizlik, bakım-onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını temizledi.

Ekipler, Kurban Bayramı öncesi camilerin ve cemevlerinin ortak kullanım alanlarını, yüzey temasının olabileceği alanların tamamını ve ibadethanelerin dışında kalan; bahçe alanlarını, bankları, abdest alınan bölümleri de detaylı temizlik işleminden geçirdi.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için çalışma programı yürüten ekipler, camilerde dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Enes Şamil Gönenç

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