Kartal'da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır

Kurban satıcıları ile vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde satış ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için; sağlık, çevre, temizlik şartları oluşturularak hazırlanan kurbanlık pazar alanında Kartal Belediyesi ekipleri tarafından gerekli çalışmalar hızla tamamlanarak bayrama hazır hale getirildi. Kartal İlçe Kurban Komisyonu'nun aldığı karar gereği; Kordonboyu Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönüm arazi içinde hazırlıkları sürdürülen Kurban Pazar Alanı'nın alt yapı çalışmaları Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tamamlanarak parselasyon çalışmaları yapıldı. Kurbanlık hayvanların kalacağı çadırların düzenlemesinin yanı sıra hizmet çadırları da pazarda yerini aldı. Kurban Pazar Alanı'nda satış işlemlerinin yanı sıra küçükbaş hayvanlar için kesimhane, elektrik ve su hizmetinin dışında duş, wc, mescit, kantin ve otopark bulunuyor.

96 büyükbaş, 47 küçükbaş kurban çadırının yer aldığı alanda Kartal Belediyesi de çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin seferber olduğu Kurban Pazar Alanı'nda 7/24 güvenlik de sağlanacak.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerekli denetim ve güvenlik tedbirlerini alırken, bölgenin temizliği ve atıkların toplanması da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek. Ayrıca bölgenin haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlaması da Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Ayrıca, Kartal İlçe Kurban Komisyonu tarafından kurban kesim yeri olarak izin verilen yerlerde Kartal Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından da kurbanlık hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak hastalıklara karşı koruyucu tedbirler de alınacak.

İzzet Aydın

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