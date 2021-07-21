Kartal'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular

Olay, geçtiğimiz aylarda Kartal'da bulun lüks bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi ile site bünyesinde yer alan dükkan kiracıları arasında tartışma çıktı. Site yönetimi ise, dükkan kiracıları ile yaşadığı problemi çözmek amacıyla bir grup şahısla anlaştı. Şüpheli şahıslar tarafından tehdit edilen dükkan kiracıları gri adım atmayınca saldırgan şahıslar gece saatlerinde geldikleri araçla siteye ait güvenlik kulübesi başta olmak üzere çevredeki iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan saldırı anı ile kiracıların tehdit edildiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan konu yargıya taşınırken, saldırgan şahısların yakalanması içinde çalışma başlatıldı.

“Esnafı tehdit etmeye başladılar”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakinlerinden Avukat Yankı Garan, “Burada siteye ait 4 tane dükkan var. Site yönetimi tarafından verilen kararla bu dükkanların siteye açılan kapıları kapatılmak istendi. Doğal olarak dükkan kiracıları da önceden imzalanan sözleşmede projede böyle bir maddenin olmadığını belirterek karara karşı çıktı. Nitekim tartışma büyüdü ve buraya gelen bazı kişiler esnafı tehdit etmeye başladı. Yönetimin verdiği kararlara uyulması gerektiğini söylediler. Dükkan kiracıları da şikayetçi olarak bu durumu yargıya taşıdı” dedi.

Yönetim, tehdit eden kişiler ile anlaştı iddiası

Sözlerine devam eden Garan, “Bu olaylar sonrası aradan yaklaşık 3 ay geçiyor ve kurşunlanma olayı yaşanıyor. Sonrasında bize söylenen geçtiğimiz aylarda kiracıları tehdit eden kişiler ile dükkanları kurşunlayanlar aynı kişiler. Anlatılana göre, kurşunlama olayına karışan kişilerle yönetim kiracıları vazgeçirmek üzere anlaşmış. Yönetimden ödeme alamamışlar. Gözdağı vermek için de dükkanları kurşunluyorlar. 15 el kurşun atılıyor. Bu konu üzerine yönetime aylardır sorular soruyoruz fakat ne telefonlara çıkıyorlar ne de bizi muhatap alıyorlar” diye konuştu.



Abdul Samet Kaya - Mustafa Ayabakan



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