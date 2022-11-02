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Kartal'da minibüs içinden hırsızlık kamerada

Kartal'da minibüs içinden hırsızlık kamerada
Kartal'da minibüs içinden hırsızlık kamerada

Kartal’da park halinde bulunan minibüse yaklaşan şüpheli, minibüs camını patlatarak araç içerisine girip bir miktar para ve eşya çaldı. Minibüste yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüs şoförleri ise hırsızlık olaylarının yaşanması nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Kartal’da minibüs içinden hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal'da gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan minibüse yaklaşan şüpheli şahıs önce etrafı kontrol etti, ardından minibüs camını patlatarak araç içerisine girdi. Minibüs içerisinde bulunan bir miktar para ve eşyayı çalan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsçü esnafı ise son dönemde hırsızlık olaylarının yaşanması nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam

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