Kartal'da minibüs içinden hırsızlık kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal'da gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan minibüse yaklaşan şüpheli şahıs önce etrafı kontrol etti, ardından minibüs camını patlatarak araç içerisine girdi. Minibüs içerisinde bulunan bir miktar para ve eşyayı çalan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsçü esnafı ise son dönemde hırsızlık olaylarının yaşanması nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam

İLGİLİ HABER Zeytin hırsızlığı şüphelisini kamera kayıtları yakalattı

İLGİLİ HABER Hırsızdan şoke eden davranış!

İLGİLİ HABER Maskeli ve eldivenli cep telefonu hırsızlığı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.