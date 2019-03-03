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Kartal'da oto yedek parçacıda yangın korkuttu

Kartal'da oto yedek parçacıda yangın korkuttu
Kartal'da oto yedek parçacıda yangın korkuttu

İstanbul Kartal’da, otomobil yedek parça deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede yedek parçaları saran alevler, yandaki fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Kartal'da oto yedek parçacıda yangın korkuttu - Tıkla İzle

Yangın, saat 21.30 sularında Kartal Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi üzerinde faaliyet gösteren otomobil yedek parça satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açıkta bulunan yedek parçalar bir anda alev aldı. Alevler bir anda parçaları sararken, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin yanında bulunan fabrikaya sıçramadan yangını kontrol altına alındı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında ölen veya yaralanın olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle yedek parçalarda maddi hasar oluştu.  

Medeni Topaloğlu


 

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