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Kartal'da park halindeki otomobil bir anda patladı

Kartal'da park halindeki otomobil bir anda patladı
Kartal'da park halindeki otomobil bir anda patladı

Kartal'da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler araçta üç adet çakmak gazı buldu.

Kartal'da park halindeki otomobil bir anda patladı - Tıkla İzle

Olay, Kartal Sahilyolu üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 KY 4532 plakalı Ford marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç sürücüsü kontrol için olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Araçta üç tane çakmak gazı bulundu. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Emin Şentürk

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