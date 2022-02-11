Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

Kartal'da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolda seyreden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Otobüsün arkasına takılan patenli gençler trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar.

Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerin, yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.

Otobüsün arkasına tutunarak pateniyle ilerlemeye çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde gençlerin kendi canını ve trafik güvenliğini hiçe sayarak pateniyle otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yer alıyor.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu

