Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi

Ramazan ayının ilk gününde ve teravih namazlarının başlamasıyla Kartal'da bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemi titizle gerçekleşti.

Kartal Belediye'sine bağlı ekipler, Ramazan ayında yoğunluk yaşanan camilerde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eda etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak merkez camilerinde dezenfekte çalışmaları başladı.

Camilerin ortak kullanım alanlarında detaylı iç ve dış temizlik gerçekleştiren ekipler, kullanım alanları ve yüzey temasının olabileceği alanların tamamı ile cami dışında kalan bahçe alanlarını, abdest alınan bölümleri de titizlikle dezenfekte etti.

Camilere gelen cemaatin dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar, dezenfektan üniteleri de temizlik ve dezenfekte işleminden payını aldı. Ekiplerin periyodik çalışmaları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

