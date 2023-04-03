Kartal'da riskli binada yıkım yapıldı

İstanbul'da hızlı tarama yöntemiyle yapılan analizler sonrası ‘durduğu yerde çökme ihtimali olan 318 bina' için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı verilmişti. Tespitler sonucunda riskli yapı olduğu belirlenen Kartal'daki 5 katlı Akın Apartmanı içinde yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel alana gelerek takip etti.

"Önce ilçe belediyelerimizi uyarıyoruz"

Çalışmalara ilişkin konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün bahsettiğimiz 318 yapıda yaklaşık 3 bin bağımsız bölüm var . 3 bin bağımsız bölümü bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin konutta yaşayan kişi sayısına vurduğunuz da aslında yaklaşık 7 bin - 8 bin insan canı demek oluyor. Önce ilçe belediyelerimizi uyarıyoruz, ilçe belediyelerimize yazı yazıyoruz. Bazı belediyeler diyor ki biz işlem yapmıyoruz, bazı belediyeler diyor ki lütfen bizim adımıza işlem siz yapın, bazı belediyeler diyor ki olur biz o işlemi yaparız. Hangi şartta olursa olsun biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak işlemlerimize devam ediyoruz. Burada az önce bahsettiğim iş birliği talebi üzerinden Kartal Belediyesi ile yürüttüğümüz işlemi şu anda harekete geçirdik. Israrla bu tespiti yaptıktan sonra teknik arkadaşlarımla oturduk konuştuk. İnsanlara evinden çık demek kolay, mal sahibi kiracı ayrımı yapmadık. Kiracıya da ev sahibine de 4 bin 500 Lira yardım yapıyoruz. Depremi hep tartışıyoruz. İstanbul'un, depremle ilgili özenli ve bütünleşik birlikte bir sürece ihtiyacı var. Bahsettiğimiz 318 yapı tespiti bile ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Böyle bir yıkımı yaşadığımız zaman dünyaya karşı her türlü diz çökeriz, Allah korusun. Onun için beka sorunu dediğimiz bu süreç için var gücümüzle çalışacağız ve birincil meselemiz olacak" dedi.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı

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