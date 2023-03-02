Kartal'da rögar kapağı bomba gibi patladı, yol göle döndü

Olay, Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde İSKİ'ye ait kanalizasyon hattındaki rögar kapağı bomba gibi patladı. Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar panikle kaçtı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken patlayan kanalizasyondan nedeniyle yol göle döndü. Suyla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muharrem Çam - Yasin Uğur

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