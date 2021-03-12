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Kartal'da trafikte makas terörüne ceza

Kartal'da trafikte makas terörüne ceza
Kartal'da trafikte makas terörüne ceza

Kartal’da trafikte makas atarak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüyü yakalayan polis, şahsa 2 bin 822 lira idari para cezası kesti.

Kartal'da trafikte makas terörüne ceza - Tıkla İzle

Kartal'da A.K. isimli sürücü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde diğer araç sürücülerini sollayarak trafiği tehlikeye attı. Sürücü A.K. yaşanan o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada da paylaştı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu aracı kullandığı tespit edilen A.K. kıskıvrak yakalandı. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan A.K.'ye üç farklı suçtan toplamda 2 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.

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