Kartal'da virajı alamayan hurda yüklü kamyon alt geçitte devrildi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi İhsan Sokak'ta bulunan alt geçidin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Üzeyir Önal idaresindeki 06DY2977 plakalı hurda yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kasada bulunan hurdalar yola döküldü.

Kamyonun sürücüsü Üzeyir Önal burnu bile kanamadan kamyondan çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen kamyon ve hurdaların kaldırma çalışmaları için sokak, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen mobil vinç ve kamyonların kısa süreli çalışması sonucunda hurdalar ve kamyon kısa sürede olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kaza yeri havadan drone ile görüntülendi.

Aykut Zor - Ömer Karaoğlu