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Kartal'da yaşanan hırsızlık dudak uçuklattı: 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldılar

Kartal'da yaşanan hırsızlık dudak uçuklattı: 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldılar
Kartal'da yaşanan hırsızlık dudak uçuklattı: 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldılar

İstanbul Kartal'da bir kasap dükkanına giren hırsızlar 6 dakikada 1 ton 200 kilo et çaldılar. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Kartal'da bir kasap dükkanında meydana geldi. Hafif ticari araçla kasap dükkanının kapısına yanaşan ve sonra kapıyı açan hırsızlar, içerideki soğuk hava deposunda bulunan büyük ve küçükbaş hayvan etlerini elden ele taşıyarak minibüse yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah kasap dükkanına gelen iş yeri sahipleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan kasap dükkanının önünden geçen vatandaşlar dükkan sahiplerinin depoya ürün yerleştirdiklerini zannettiler.

80 bin liralık kaybımız var

İş yerlerine geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoka girdiklerini belirten kasap yetkililerinden Yunus Emre Salman, Olay yerine yaklaşık 1 buçuk saat sonra geldik. Geldiğimizde kapılar açıktı manzara karşısında şoka girdik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde 6 kişilik ekip et deposunu boşaltmışlar. Bu hırsızlık olayının bilen kişiler tarafından planlı bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. Bu kesin planlanmış bir şey 1 ton 200 kiloluk etimiz çalındı. 80 bin liralık bir maddi paraya tekabül ediyor. Bu üzücü bir durum biz bu olayı yaşadık İnşallah başkası yaşamaz. Vatandaşlardan görenler var ama vatandaş nereden bilsin biz sanarak olaya hiç karışmayarak geçip gidiyorlar” diye konuştu.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlar hafif ticari aracı depo kısmının kapı bölümüne yaklaştırıyorlar kapıyı açarak soğuk hava deposunda bulunan etleri elden ele araca yüklüyorlar.

Aykut Zor - Halit Arslan

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