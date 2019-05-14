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Kartal'da yıkılan binaların yerine yeni binalar hızla yükseliyor

Kartal'da yıkılan binaların yerine yeni binalar hızla yükseliyor
Kartal'da yıkılan binaların yerine yeni binalar hızla yükseliyor

Kartal’da Yeşilyurt apartmanının çökmesi soncu 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Bakan Murat Kurum bölgede kentsel dönüşümün hız kazanacağını açıklamıştı. Yıkılan binaların yerine yeni dikilecek 7 bina için kısa sürede inşaata başlanmıştı. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.

Kartal’da yıkılan binaların yerine yeni binalar hızla yükseliyor - Tıkla İzle

Kartal'da 6 Şubat tarihinde Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 vatandaş hayatını kaybetmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuştu. Çökme riski bulunan 8 binanın yıkılacağını ve yerine yeni binaların kentsel dönüşüm kapsamında yapılacağını belirten Bakan Murat Kurum, “ İnşallah 7 - 8 ay içerisinde de sağlam güvenilir binalarını vatandaşlarımıza vermiş olacağız” demişti. Yıkılan binaların yerine 7 yeni binanın yapımına geçtiğimiz aylarda başlandı. İnşaatı devam eden bazı binaların 4 kata kadar yükseldikleri görüldü. Bölgede devam eden inşaat çalışmaları ve binaların son durumu drone ile havadan da görüntülendi.  

Caner Evyapan - Mustafa Esen
 

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