Kartal'dan Avrupa'ya buruk veda

MAÇTAN DAKİKALAR

1'Maç başladı

15.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının sol çaprazında gelişine vuran Reus'un volesinde top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Schulz'un yerden sert ortasında, ceza sahası ön çizgisinde Bellingham'in sert vuruşunda top auta gitti.

27. dakikada Dahoud'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Wolf kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

29. dakikada hızlı gelişen Borussia Dortmund hücumunda Jude Bellingham yaklaşık 60 metre topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Savunma arkasına sarkan Donyell Malen yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Welinton Silva, ceza sahası içinde Mahmoud Dahoud'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Fransız hakem Letexier kararını değiştirmedi.

45+2. dakikada penaltı için beyaz noktaya gelen Marco Reus topu ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada sol çaprazdan ver kaç yaparak ceza sahasına giren Reus üç oyuncuyu geçtikten sonra rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

68. dakikada sol kanattan Schulz'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Erling Haaland'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

75. dakikada Dahoud'un sağ kanttan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

81. dakikada Dahoud'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Haaland'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

Stat: Signal Iduna Park

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Mats Hummels, Nico Schulz, Thomas Meunier (Reinier dk. 46), Dan-Axel Zagadou (Marin Pongracic dk. 73), Axel Witsel, Mahmoud Dahoud, Jude Bellingham (Raphael Guerreiro dk. 73), Marco Reus (Erling Haaland dk. 63), Marius Wolf (Felix Passlack dk. 62), Donyell Malen

Yedekler: Silas Ostrzinski, Steffen Tigges

Teknik Direktör: Marco Rose

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton Silva, Necip Uysal, Umut Meraş, Francisco Montero, Cyle Larin (Rachid Ghezzal dk. 69), Josef De Souza (Atiba Hutchinson dk. 82 ?), Mehmet Topal, Kenan Karaman (Rosier dk. 46), Can Bozdoğan (Salih Uçan dk. 76), Michy Batshuayi

Yedekler: Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Donyell Malen (dk. 29), Marco Reus (dk. 45+2 pen.), Reus (dk. 53), Erling Haaland (dk. 68 ve 81) (Borussia Dortmund)

Kırmızı Kart: Welinton (dk. 43) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Montero, Larin, Josef de Souza (Beşiktaş)