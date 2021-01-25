Kartal'ın 2 yeni transferi hazır!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Gökhan Töre sevinci yaşanıyor. İlk yarıda 2 futbolcu da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takıma katkı veremezken, son haftalarda sakatlıklarını atlatıp kadroya dahil olmaya başlamıştı. Karagümrük maçında oyuna sonradan giren Ljajic, rakibi karşısında golü bulmuş ancak VAR'a takılmıştı. Boşnak oyuncu, dün oynanan Göztepe maçında ise gol sevincini doyasıya yaşadı. İkinci yarının başında Mensah'ın yerine oyuna dahil olan Ljajic, 48. dakikada skora eşitliği getirirken, takım arkadaşları yıldız oyuncunun golüyle büyük coşku yaşadı. Teknik ekip, toparlanma sürecini aşan Ljajic'ten büyük beklenti içinde.

Gökhan Töre kendine geldi

Adem Ljajic gibi Galatasaray maçıyla birlikte kadroda kendisine yer bulmaya başlayan Gökhan Töre de eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Galatasaray derbisinde N'Koudou'nun attığı golde topu iyi taşıyan Töre, dün oynanan Göztepe karşılaşmasında da galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu. 29 yaşındaki futbolcu, yaptığı şık ortayla Aboubakar'ı golle buluştururken, bu sezonki ilk asistine imza attı. Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın 2 oyuncudan da ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle verim alamadıklarını söylerken, “Adem ve Gökhan bizim için yeni transfer etkisi oluşturacaktır. 2 futbolcudan da ligin ikinci yarısında beklentimiz büyük” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş

