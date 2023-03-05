Kartal'ın galibiyet hasreti sona erdi

BEŞİKTAŞ 2-1 ANKARAGÜCÜ

Maçtan Dakikalar

2. dakikada Salih'in pasında sol kanatta topla buluşan Redmond'un sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

9. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Cenk'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.

22. dakikada ceza sahası dışından Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta MKE Ankaragücü savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı önünde buluşan Redmond'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

40. dakikada sol kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu takip eden Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

45+1. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Redmond'un yerden ortasında Cenk'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada sol taraftan Gedson'un yerden içeri çevirdiği topa Cenk Tosun'un bekletemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.

46 İkinci yarı başladı

53. dakikada Cenk'in kaleci Mert'e aktarmak istediği pasta Malcuit araya girerek topun sahibi oldu. Ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Malcuit'in dokunuşunda kaleci Mert topa müdahale edemedi. Pozisyonu takip eden Sowe arka direkte yaptığı vuruşla top ağlara yolladı. 1-1

55. dakikada Salih'in ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Aboubakar'ın ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

70. dakikada Masuaku'nun ara pasında sol tarafta topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girip iki kişiyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

72. dakikada Redmond'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Tayfur'un bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

79. dakikada Onur'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Redmond'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

83. dakikada Chatzigiovannis'in sağ taraftan son çizgiye inerek yaptığı ortada Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku (Muleka dk. 90+3 ?), Hadziahmetovic, Salih Uçan (Tayfur Bingöl dk. 60), Redmond (Maxim dk. 84 ?), Gedson (Welinton dk. 90+3 ?), Cenk Tosun (Semih Kılıçsoy dk. 84 ?), Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Saiss

Teknik Direktör: Şenol Güneş

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack (Wilson dk. 89 ?), Moreira (Taylan Antalyalı dk. 78), Emre Kılınç (Moussiti-Oko dk. 89 ?), Zahid, Beridze (Chatzigiovanis dk. 61), Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Marlon, Atakan Çankaya, Dokanovic, Arda Ünyay, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Goller: Salih Uçan (dk. 40), Aboubakar (dk. 55) (Beşiktaş), Sowe (dk. 53) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Mujakic (MKE Ankaragücü), Masuaku, Gedson, Welinton (Beşiktaş)

Bora Akyol - Samet Yalçın



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