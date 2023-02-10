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Kartalkaya Barajı'nda yol ortadan ikiye ayrıldı

Kartalkaya Barajı'nda yol ortadan ikiye ayrıldı
Kartalkaya Barajı'nda yol ortadan ikiye ayrıldı

7.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Kartalkaya Barajı’nda dehşet veren görüntüler meydana geldi. Depremin etkisi ile yollara kayalar düştü, yolu ikiye ayrılan barajda çatlaklar meydana geldi.

Kartalkaya Barajı’nda yol ortadan ikiye ayrıldı - Tıkla İzle

6 Şubat sabahı saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Kartalkaya Barajı'ndf deprem nedeniyle dehşet veren görüntüler ortaya çıktı. Depremin etkisi ile barajın çevresinde bulunan tepelerden kaya parçaları yollara düştü. Barajın üstünden geçen yolun asfaltının ortadan ikiye ayrılması sonucu 50 santimetreye ulaşan yarıklar oluştu. Bir insanın rahatlıkla sığabileceği yarıkların meydana geldiği tehlikeli yolda canını hiçe sayan vatandaşlar. araçları ile hala geçiş sağlayabiliyor. Barajın güvenliğini sağlaması için görevlendirilen güvenlik görevlisinin kulübesi de depremin etkisi ile yerle bir oldu. Kullanılamaz hale gelen kulübeden geriye enkaz yığını kaldı.

Mustafa Cenik - Mevlüt İşli - İbrahim Çakmak

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