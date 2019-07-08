Kartepe yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometrede bulunan restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 25 metre aşağı taklalar atarak yuvarlanan otomobil, ağaca çarparak durabilirken araçta bulunan Mustafa K. ve Maviye K., Hesna Y., Fulay B. ve Firuze Kaval araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Firuze Kaval yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz