Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

Yangın, 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı, fabrikadan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerle beraber olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar da yangına müdahalede bulunmak istedi. Yardım eden vatandaşlardan iki tanesi dumandan zehirlenince olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Zehirlenen iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Fabrika yangını havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında gece vakti yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, gece 01.00 sıralarında Kartepe ilçesinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği alırken, itfaiye ise alevlere hemen müdahale etti. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşması, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Gökyüzüne yükselen alevler ile dumanlar, bir çok noktadan görüldü. Yangın, drone ile havadan da görüntülendi.