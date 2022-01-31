Kartepe'de tatilci yoğunluğu

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de kar kalınlığı 1 metre 15 santimetre olarak ölçüldü. Karda doğa yürüyüşü, piknik ve kayak yapmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek bölgede yoğunluk oluşturdu. Kartepe'de düzenlenen Karfest Festivali'ne de katılan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Hem kayak yapıp hem de festival kapsamında sahne alan sanatçıları dinleyen vatandaşlar, keyifli tatil geçirdi.

"Hafta sonu ve festivalin olması yoğunluğu artırmış olabilir"

Kartepe'ye İstanbul'dan geldiğini söyleyen Özge Armutçu, "Biz İstanbul'dan geliyoruz. Biraz yoğun olduğu için çok fazla kayamadık. Bir dahaki gelişimizi hafta içi yapmayı düşünüyoruz. Hafta sonu ve festivalin olması yoğunluğu artırmış olabilir. Kartepe'ye çok da fazla gelemiyorum, bu sporu üç senedir yapıyorum" dedi.

Hamza Emin Usta