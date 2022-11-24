Kartla ödeme tutarı Ekim ayında yüzde 129 arttı

Ekim ayı sonu itibarıyla, Türkiye'de 96,8 milyon adet kredi kartı, 166,7 milyon adet banka kartı ve 68,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2021 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26'lık artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 332,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlarla Ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 377,4 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 298,0 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 72,5 milyar TL'sinde banka kartları, 6,9 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 123, banka kartı ile ödemelerde yüzde 158 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 118 olarak gerçekleşti.

İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi Ekim ayı itibarıyla 8,9 milyona ulaştı. Ekim ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 97,8 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 33'e ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

Uğur Çetin



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