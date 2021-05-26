Kartondan yaptığı aracı 10 bin 420 dolara sattı

Yeni Zelanda'da bir sosyal medya fenomeninin, kartondan imal ettiği bir lüks aracı internet üzerinden 10 bin dolardan fazla bir rakama satması, sosyal medyada gündem oldu. David Jones adlı sosyal medya fenomenin, sosyal medyada paylaştığı "Cartonghini" adını verdiği aracın yapım aşamasına ait görüntüler, 1 milyondan fazla kez görüntülendi. Lüks aracın orijinalini almaya gücünün yetmeyeceğini ve kimsenin de 22 yaşındaki bir gence aracı kiralayamayacağını belirten Jones, bu nedenle lüks aracın karton bir modelini yapmaya karar verdiğini ifade etti. Karton aracını, internette bulduğu bir minyatür bir kağıt modelden tasarladığını ve "Cartonghini'nin" 1,65 metre genişliğinde ve 3,78 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Jones, sosyal medyada 17 Nisan'da paylaştığı görüntülerde sürülebildiğini belirttiği araç ile kısa bir test sürüşüne de çıktı.

Daha sonra kartondan imal ettiği aracını, satışa çıkardığı yardım müzayedesinde 10 bin 420 dolara satan Jones, elde ettiği parayı ise Yeni Zelanda'da yer alan Auckland kentindeki Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışladı. Aracının, müzayedede sadece 50 dolara satılmasını beklediğini belirten Jones, rakamın 10 bin doları aşması nedeniyle şaşkınlığa uğradığını ifade etti.

Ayrıca elde ettiği parayı, 14 yaşındayken kanser tedavisinde geçirdiği Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışlayabildiği için mutlu olduğunu aktaran Jones, "Harika insanlardı. Benimle gerçekten ilgilendiler. Bu nedenle ne yapacağıma karar vermek zor olmadı” dedi.

Serkan Bayar