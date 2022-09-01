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Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler
Kartpostallık görüntüler

Kütahya'da yenilenen Zafer Meydanı'ndaki su ışıkları gösterisinin havadan çekilen görüntü adeta göz kamaştırdı.

Kütahya'nın simgesi çinili vazonun da bulunduğu Zafer Meydanı yenilerek halkın hizmetine açıldı. Meydanın yenilenmesi ve çini vazonun aslına uygun olarak tekrar yerine konulması sebebiyle su ışıkları gösterisi sunuldu. Binlerce vatandaşın izlediği gösterinin havadan çekilen görüntüleri, kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.

Meydanın hayırlı olması temennisinde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Üzerinde bulunduğumu Zafer Meydanı Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi. 17 bin metrekarelik alana sahip meydanda Kütahya'nın tarihi, kültürü, sanatı ve geleceği var. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Hüseyin Efe

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