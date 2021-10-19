Kaş açıklarındaki deprem anı güvenlik kamerasında

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı “İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.

“Kahvaltı esnasında depremi yaşadık”

Antalya merkezde hissedilmeyen deprem, Kumluca İlçesi'nde kısa süreli olarak hissedildi. İlçede deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan içerisinde bulunana avizelerin sallandığı görüldü. Depremi hissettiğini belirten Ozan Güven, “Deprem olduğu anca işyerimize gelmemiştik. Evdeydik. Kahvaltı esnasında depremi yaşadık. Önce ne olduğunu anlayamadık. Sonra avizeler sallanmaya başladı. Çok şiddetli oldu. Apartmandan dışarı çıkanlar oldu. Bir panik havası oldu” dedi.

“İnan hiçbir şey hissetmedim”

Antalya'da ise depremi hissetmediğini belirten Turgut Demir, “Sabah deprem olmuş. Benim haberim olmadı. Ben de sizden öğrendim. Herkese geçmiş olsun” derken Yaşar Üzülmez, “İnan hiçbir şey hissetmedim. 6. şiddetinde olmuş. Denizde olmuş olabilir” dedi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş - Ramazan Sarıkayalı

